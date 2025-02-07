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Стало известно, когда выпишут из больницы пережившего инфаркт Стриженова

Помощница Олега Стриженова сообщила, что его выпишут на следующей неделе
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Киностудия им. Горького

Народного артиста СССР Олега Стриженова, госпитализированного с ишемическим инсультом (инфарктом головного мозга), выпишут в начале следующей недели, рассказала 360.ru его помощница. Она заверила, что сейчас с артистом все в порядке.

«Все хорошо, по-моему, в понедельник выписывают», — сказала она.

Работает со Стриженовым помощница уже порядка десяти лет. Женщина призналась, что ее не оказалось рядом, когда ему стало плохо. Сейчас, однако, он отлично выглядит, подчеркнула она, пожелав ему здоровья.

Напомним, сегодня стало известно о госпитализации 95-летнего народного артиста СССР Олега Стриженова. Уточнялось, что он пробыл в больнице порядка около месяца, врачам удалось стабилизировать его состояние после острого нарушения мозгового кровообращения.

Ранее актера «Тайн следствия» госпитализировали в реанимацию с судорогами.

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