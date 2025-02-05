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Стало известно, когда звезда «Великолепного века» приедет в Россию

Турецкий актер Озчивит приедет в Россию 10 февраля ради концерта в Кремле
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burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актер Бурак Озчивит станет особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов», который состоится 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает ТАСС.

На концерте прозвучат композиции из сериалов с участием звезды «Великолепного века», а также других турецких хитов – «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие» и «Ветреный». Ведущим станет Иван Чуйков.

В последний раз Озчивит приезжал в Россию осенью 2024 года: он побывал в Сочи и Санкт-Петербурге. Артист также приезжал в Москву в феврале того же года.

12 октября Озчивит признавался, что хочет приехать в Россию как турист с семьей. Он заявлял, что мечтает погулять по Москве или Санкт-Петербургу с женой и детьми «хотя бы несколько дней».

В конце января стало известно, что турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетали в Москву для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, звезда сериала «Постучись в мою дверь» проживала в Москве в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади. Она также заявляла, что хочет вновь приехать в Россию.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) объявил большой тур по Израилю.

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