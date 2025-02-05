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Максим Галкин объявил большой тур по Израилю

Юморист Максим Галкин анонсировал тур по всему Израилю в ноябре
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский артист эстрады Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тур по всему Израилю.

Выступления юмориста пройдут с 5 по 19 ноября 2025 года. В рамках тура Галкин планирует посетить такие города, как Ашдод, Ашкелон, Тель-Авив, Петах-Тиква, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Беэр-Шева, Ришон-ле-Цион, Иерусалим и Кармиэль.

«Буду рад нашей встрече. Это будет специальная программа для моего родного Израиля. Приходите в ноябре», — заявил артист.

В начале февраля стало известно, что Максим Галкин вернулся на Кипр после гастролей в Европе и США, чтобы провести время с семьей. По сообщениям СМИ, юморист вместе с супругой посетил спектакль с участием Чулпан Хаматовой.

Семья провела выходные в своих апартаментах в Лимасоле. Двойняшки Лиза и Гарри, вопреки слухам, не переехали на учебу в Лондон. Галкин поделился моментом, как Гарри играет с собакой Рокки в гостиной, забавляясь с игрушкой, пока пес рвал бумажный пакет.

Собака появилась в их семье, когда они жили в Израиле, и была подарена племянницей Максима.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что в Союзе отцов потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске.

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