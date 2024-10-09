Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезду «Великолепного века» заметили в Петербурге

Турецкий актер Бурак Озчивит побывал на выставке Никаса Сафронова в Петербурге

close
burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит посетил выставку художника Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации издания, Сафронов лично провел Озчивита по выставке в Петропавловской крепости, а его сын, Лука Сафронов-Затравкин, продемонстрировал знаменитости свои способности игры на фортепиано.

После выставки, заявляет РЕН-ТВ, турецкий актер провел фан-встречу, на которой рассказал поклонникам о планах работы в России.

В сентябре звезда «Великолепного века» начал гастролировать по России. Так, 24 сентября артист выступил в Сочи.

До этого сообщалось, что в Москве перенесли концерт Озчивита. Мероприятие должно было состоятся 10 октября на сцене Live Арены, но теперь москвичи смогут увидеть звезду только 10 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Озчивит уже приезжал в Россию в феврале 2024 года. Тогда он исполнял русскую песню «Калинка-Малинка» на киноконцерте в Москве. Также актер высказывался о готовности принимать участие в российско-турецком проекте.

Ранее стало известно, сколько миллионов долларов предлагали Уэсту за концерт в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами