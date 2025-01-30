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Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» приехала в Россию

Актриса Ханде Эрчел приехала в Москву
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handemiyy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкая актриса Ханде Эрчел прилетела в Россию. Об этом сообщает Super.

Эрчел и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным издания, артистка заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади.

Картина «Оставь это ветру» рассказывает историю любви успешной бизнес-леди и свободолюбивого серфера. Режиссером проекта стал Энгин Эрден. В ролях — Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гезде Мутлуэр, Серхат Налбантоглу, Ахмет Сарачоглу.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

29 января 2025-го Telegram-канал ВПШ сообщил, что Эрчел сыграет роль Любови Аксеновой в турецкой адаптации сериала «Почка».

Ранее известную рэпершу не пустили в такси из-за размера.

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