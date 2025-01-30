Звезда «Постучись в мою дверь» захотела приехать в Россию во второй раз

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч сообщили на пресс-конференции в Москве о своем желании вновь приехать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я приехала утром, у меня было ощущение, что до сих пор длится Новый год, такое волшебное чувство», — поделилась звезда сериала «Постучись в мою дверь».

Ардуч в свою очередь восхитился русской кухней, признавшись, что она войдет в топ его любимых.

«Хотелось бы увидеть снег — была такая ассоциация, но, может быть, и хорошо, потому что есть желание приехать еще раз, приехать вместе», — добавил актер.

На том же мероприятии Эрчел призналась, что хотела бы сыграть роль героини романа Льва Толстого Анны Карениной в кино из-за ее непростой судьбы. Ардуч заявил, что воплотил бы на экране роль Родиона Раскольникова.

Накануне стало известно, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Россию для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, актриса заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади в Москве.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм по книге «Остров сокровищ».