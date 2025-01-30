Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Постучись в мою дверь» захотела приехать в Россию во второй раз

Актеры Эрчели и Ардуч изъявили желание вновь приехать в Россию
close
handemiyy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч сообщили на пресс-конференции в Москве о своем желании вновь приехать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я приехала утром, у меня было ощущение, что до сих пор длится Новый год, такое волшебное чувство», — поделилась звезда сериала «Постучись в мою дверь».

Ардуч в свою очередь восхитился русской кухней, признавшись, что она войдет в топ его любимых.

«Хотелось бы увидеть снег — была такая ассоциация, но, может быть, и хорошо, потому что есть желание приехать еще раз, приехать вместе», — добавил актер.

На том же мероприятии Эрчел призналась, что хотела бы сыграть роль героини романа Льва Толстого Анны Карениной в кино из-за ее непростой судьбы. Ардуч заявил, что воплотил бы на экране роль Родиона Раскольникова.

Накануне стало известно, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Россию для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, актриса заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади в Москве.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм по книге «Остров сокровищ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами