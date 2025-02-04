Дробыш: «Интервидение» будет более достойным конкурсом, чем «Евровидение»

Продюсер Дробыш: «Интервидение» должно стать лучше, чем «Евровидение»

Музыкальный конкурс «Интервидение» нужно организовать и провести на самом высоком уровне. Должно получиться достойное мероприятие, которое сумеет обойти «Евровидение», заявил НСН композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Для организации конкурса есть необходимые специалисты, которые с удовольствием постараются сделать все качественно, отметил Дробыш. Он выразил надежду, что получится достойное событие, которым Россия будет гордиться.

«Нужно показать, что если нас не хотят видеть на «Евровидении», то мы можем сделать что-то еще более достойное, чем оно», — заявил продюсер.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как сообщал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, участие в конкурсе примут более 16 стран, включая Бразилию, Китай.

«Интервидение» ранее назвали культурным событием международного масштаба.