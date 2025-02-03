«Интервидение» назвали культурным событием международного масштаба

«Интервидение» станет важным культурным событием международного масштаба. Об этом, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным указа о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году, рассказала руководитель пресс-службы проекта «Международный музыкальный конкурс «Интервидение» Анастасия Григорьева.

По ее словам, для России это мероприятие станет прежде всего культурным, так как там будет оцениваться, в первую очередь, талант выступающего.

«На конкурсе зрители услышат современную, популярную, но в то же время самобытную музыку из разных стран. Конкурс призван продемонстрировать различные песенные традиции нашего многополярного мира», — добавила она.

Григорьева подчеркнула, что «Интервидение» может стать узнаваемым брендом для поколения советских людей.

«Формат шоу, который создается лучшими режиссерами и продюсерами, современные технологии, исполнители-лидеры хит-парадов, музыкальные аранжировки конкурсных песен позволят бренду набрать большую популярность среди молодой аудитории», — считает она.

При этом Григорьева уточнила, что Россия ведет последовательную политику расширения деловых отношений со странами-партнерами. По ее мнению, «Интервидение» станет не только центром культурного диалога, но и площадкой для взаимного культурного обогащения.

«Уровень значимости «Интервидения» для развития современной культуры, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, близок многим странам», — сказала она.

По ее словам, это основа музыкального конкурса в подлинном смысле этого слова, по которому соскучилось международное сообщество.

«Новые имена, музыкальное и культурное разнообразие – вот главная цель «Интервидения», – открыть разным странам новых звезд, показать и традиции, и таланты», — заключила Григорьева.