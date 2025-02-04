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Рудковская об «Интервидении»: «Надеюсь, шоу станет по-настоящему свободным»

Продюсер Рудковская понадеялась, что «Интервидение» станет свободным от политики
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская порадовалась в своем Telegram-канале, что Россия будет проводить свой песенный конкурс под названием «Интервидение».

«Надеюсь, он станет по-настоящему свободным от политических высказываний и повесточки», — заявила она.

Рудковская также назвала «суперидеей» решение создать аналог европейского конкурса «Евровидение». По словам продюсера, ей интересно, кто будет представлять Россию на конкурсе. Она сопроводила свой пост снимками певца Димы Билана с Евгением Плющенко, снятыми на «Евровидении» в 2008 году.

Накануне стало известно, что музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Дата проведения в документе не установлена.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в сентябре заявлял, что «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года.

По его словам, свое участие в музыкальном конкурсе уже подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС и ряд стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что сын Никаса Сафронова переедет в Россию.

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