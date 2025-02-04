Сын Никаса Сафронова переедет в Россию

Художник Никас Сафронов признался, что один из его сыновей, 24-летний Ландин принял решение переехать в Россию, чтобы изучать русскую культуру и язык. Об этом художник рассказал kp.ru.

До этого он жил вместе с матерью, немкой Катрин, в Австралии, а несколько лет назад перебрался в Австрию. По словам Сафронова, его сын планирует получить образование в московском вузе.

«Ландин не так давно стал переписываться с русской девушкой. В этот приезд он планирует встретиться с ней и познакомиться уже лично. Говорит, они просто приятели, ни о каких романтических отношениях речи не идет. Хотя я был бы рад, если бы он нашел себе русскую невесту. Ландин давно не был в России: года четыре точно. Сейчас он приедет и выяснит, как можно реализовать себя здесь, в Москве. Мой сын –профессиональный фотограф, у него прекрасные фотопортреты, пейзажи. Поэтому, думаю, проблем с работой у него не будет», — добавил художник.

Он уточнил, что находился на постоянной связи с сыном. По его словам, он поддержит сына, если тот решит переехать в Москву.

В ноябре 2024 года Никас Сафронов признался, что готовится стать отцом в седьмой раз. У него есть шестеро сыновей, и художник признает, что пропустил с ними важные этапы взросления. 68-летний художник признался, что девушку, согласную родить ему седьмого ребенка, он уже нашел.

Ранее Никас Сафронов пожаловался на десятилетнюю бессонницу.