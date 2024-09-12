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Стало известно, когда в России проведут «Интервидение»

Швыдкой: «Интервидение» проведут в России в сентябре 2025 года

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Виктор Толочко/РИА Новости

В России готовятся к проведению международного конкурса песни «Интервидение», который состоится в сентябре 2025 года. Об этом интернет-изданию «Абзац» на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в Эрмитаже рассказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, в эту работу включены Фонд развития искусства и Первый канал.

«Я уверен, что мы получим очень интересный не только телевизионный, но и общественный проект, в котором уже сейчас готовы принять участие почти 20 стран. И число желающих стать участниками конкурса растет. Думаю, это будет одно из самых ярких событий культурных в стране в 2025 году», — заявил он.

Швыдкой отметил, что конкурс заинтересовал телекомпании и продюсерские фирмы из стран БРИКС. Помимо этого, свое участие подтвердили представители из стран СНГ. Он добавил, что рабочее название конкурса скорее всего и будет окончательным вариантом.

В мае в министерстве иностранных дел РФ рассказали «Газете.Ru», что идея проведения в России музыкального конкурса «Интервидение» вызвала большой интерес за рубежом. В ведомстве добавили, что по плану конкурс будет ежегодным и «станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры».

Ранее сообщалось, что более 16 стран примут участие в конкурсе «Интервидение».

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