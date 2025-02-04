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Обвиняемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина лишился фамилии

Пасынок Стаса Намина Роман сменил фамилию после ареста по делу об убийстве
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Стас Намин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/VK

Пасынок рок-музыканта, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) Роман (на фото справа) сменил фамилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и источник.

По его словам, Роман отказался от фамилии Микоян после ареста.

До этого в центре Стаса Намина подчеркивали, что пасынок музыканта сам взял фамилию мужа своей матери.

19 октября 2023 года тела тещи и сына Стаса Намина были найдены в Подмосковье со множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве был задержан пасынок музыканта Роман — он сам вызвал полицию. Мужчина уже был судим. В ходе допроса он признался, что напал на родственников с ножом из-за «давнего конфликта». При этом он дождался, когда бабушка уснет, чтобы убить ее, а потом позвонил брату, чтобы тот приехал. Стас Намин заявил «Газете.Ru», что его приемный сын Роман, убивший тещу и родного сына музыканта (на фото слева вместе с отцом), «всегда был отморозком». Артист подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

Ранее в «запорожце» Гоши Куценко нашли тело женщины.

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