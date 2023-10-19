«Всегда был отморозком»: после убийства сына и тещи Стаса Намина задержан его пасынок

Тела тещи и сына Стаса Намина со множественными ножевыми ранениями найдены в Подмосковье, по подозрению в убийстве задержан пасынок музыканта Роман Микоян – он сам вызвал полицию. По одной из версий, к убийству привел имущественный спор, по другой – критика родственников, просивших Романа «перестать употреблять наркотики и тусоваться». Мужчина уже был судим. «Газета.Ru» связалась со Стасом Наминым, который рассказал о своем пасынке.

Сын и теща основателя рок-групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Артем Микоян и Прасковья Ткаченко найдены убитыми в деревне Крюково в Истринском районе, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, 85-летняя женщина скончалась из-за удара ножом в грудь, на теле ее 30-летнего внука — множественные колото-резаные раны. При этом следов борьбы на месте происшествия не обнаружено, все вещи остались на своих местах.

Telegram-канал Baza написал, что они были убиты около 21:00 мск 18 октября. Подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, с места происшествия изъяты нож, молоток и предметы одежды, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

«По подозрению в совершении преступления задержан их родственник», — заявили в СК.

Как сообщил Shot, по подозрению в убийстве задержан пасынок Намина Роман Микоян — старший единоутробный брат Артема. По данным канала, в момент убийства мужчина «был не в себе и не сразу понял, что совершил».

В настоящее время он находится на допросе, его также проверяют на употребление наркотиков. Роман сам вызвал оперативные службы после произошедшего, пишет Baza.

Расследование дела находится на контроле Истринской городской прокуратуры.

«Всегда был отморозком»

Сам Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru» назвал произошедшее страшной трагедией. Музыкант напомнил, что Роман является сыном его бывшей жены Галины от первого брака.

«Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», – заявил Намин.

Стас Намин – советский и российский музыкант, композитор и продюсер, создатель рок-групп «Цветы» и «Парк Горького», основатель первого в СССР независимого продюсерского центра SNC, откуда вышли группы «Сплин», «Калинов мост», «Моральный кодекс», «Бригада С» и другие.

Ранее Роман Микоян уже был судим, его приговорили к двум годам условно за смертельное ДТП в новогодние праздники в 2007 году. Как сообщил Shot, тогда он пьяным сел за руль и сбил 42-летнюю учительницу математики на пешеходном переходе в Москве, женщина скончалась на месте.

Задержанный работает директором по развитию компании Skyeer, разрабатывающей платформу аналитики на основе данных съемки с беспилотников. В 2020 году его избили и ограбили на столичной улице Воздвиженка, драка произошла около 05:00 мск на одной из вечеринок.

Причина убийства

Telegram-канал 112 написал, что, по одной из версий, причиной убийства стал конфликт из-за продажи дома.

По его информации, сначала Роман зарезал свою бабушку, после чего позвонил брату. Когда тот приехал на место происшествия, ссора продолжилась и Роман нанес родственнику несколько ударов ножом, от которых Артем скончался на месте. При этом Mash утверждает, что на брата мужчина напал на улице.

РЕН ТВ узнал, что Роман ударил бабушку по голове и четыре раза вонзил ей нож в грудь, после чего во дворе дома нанес брату не менее 11 ударов ножом в область груди, спины и рук.

При этом на допросе задержанный сказал, что убил родственников из-за критики: они просили его «перестать употреблять наркотики и тусоваться», передает Shot со ссылкой на источник. По данным канала, во время совершения преступления мужчина находился под действием запрещенных веществ, он признал, что не помнит момент убийства.