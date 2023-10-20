«Давний семейный конфликт»: пасынок Стаса Намина рассказал об убийстве брата и бабушки СК попросит ареста обвиняемого в убийстве брата и тещи пасынка Стаса Намина

Тела сына и тещи Стаса Намина нашла его бывшая жена Галина. Когда она приехала в подмосковный коттедж, обвиняемый в убийстве пасынок музыканта Роман Микоян лежал на полу в коридоре и говорил, что его «накажет бог». По данным Shot, он наблюдался у психиатра и 20 лет назад пытался покончить с собой. В ходе допроса мужчина признался, что напал на родственников с ножом из-за «давнего конфликта», при этом он дождался, когда бабушка уснет, чтобы убить ее, а потом позвонил брату, чтобы тот приехал.

Полиция восстановила хронологию событий, которые привели к убийству тещи и сына музыканта Стаса Намина его пасынком Романом Микояном, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, днем 18 октября Роман и его брат Артем приехали в коттедж в подмосковной Истре, чтобы помочь бабушке Прасковье Ткаченко в огороде: мужчины носили мешки с землей и луком-севком. Ближе к вечеру Роман употребил наркотики, после чего поссорился с бабушкой, которая «просила завязать с веществами». К этому моменту Артем из коттеджа уехал.

В ходе конфликта Роман зарезал Ткаченко, при этом в момент убийства он «был не в себе». Около 18:00 мск Микоян позвонил брату «с мольбами о помощи», тот вернулся на дачу, по дороге предупредив о произошедшем мать Галину, бывшую жену Намина. Когда Артем приехал к дому, Роман напал на него с ножом и убил.

Как сообщает Shot, первой тела убитых обнаружила Галина: она приехала в коттедж около 23:00 мск.

«На полу в коридоре лежал ее сын Роман и говорил странные вещи о том, что его накажет бог. Женщина прошла в комнату и обнаружила свою мертвую мать с ранением в грудь», – говорится в сообщении.

После этого она нашла убитого сына. Роман «уже более-менее пришел в себя» и сам вызвал скорую помощь.

По информации канала, пасынок Намина состоял на учете у психиатра, около 20 лет назад он пытался покончить с собой. Кроме того, в последнее время он был недоволен планами семьи по продаже дома в Подмосковье.

При этом Telegram-канал Mash назвал возможной причиной конфликта между Романом и его бабушкой «ревность к младшему брату». По данным канала, пасынок Намина приехал в подмосковный коттедж вместе с другом, которого узнала Ткаченко: несколько лет назад мужчины вместе «обидели» Артема. Женщина «в жесткой форме» отчитала их и заявила, что Артем «гораздо успешней», а Роман «никто и звать [его] никак».

Следственный эксперимент

Задержанный в ходе допроса в областном управлении Следственного комитета России признался в двойном убийстве бабушки и брата, ему предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать о аресте.

На допросе Микоян заявил, что причиной преступления стал «давний семейный конфликт». Он также рассказал, что дождался, пока бабушка уснет, чтобы убить ее.

СК также опубликовал кадры следственного эксперимента, в рамках которого Роман рассказал подробности произошедшего и продемонстрировал свои действия на манекенах. Он сообщил, что нанес бабушке удар по голове и два-три удара в грудь ножом с ручкой в форме «оленьего копыта». После этого Микоян попросил брата приехать. По его словам, он планировал рассказать брату о том, что совершил.

«Он захотел зайти в дом, я сказал: «Давай сначала покурим» <...> Я выхватил нож и нанес удар», – сказал мужчина.

«Никогда не был родственником»

19 октября газета «Известия» сообщила, что на дверях Театра музыки и драмы Стаса Намина в Москве было закреплено распечатанное сообщение пресс-службы о случившемся.

В заявлении отмечается, что Роман Микоян является сыном Галины от первого брака, с его матерью Намин разведен уже 15 лет и давно не общался ни с ней, ни с пасынком, так как «категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы».

«Роман никогда не был усыновленным, а самовольно изменил свою фамилию. Всегда отличался жестокостью, высокомерием и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим», – подчеркнули в пресс-службе.

Там также добавили, что Роман «всю жизнь нигде не работал, был склонен к азартным играм и наркотикам», а родной сын Намина Артем «жалел маргинального сводного брата и не прерывал с ним связь».

Информацию о том, что Микоян не был усыновлен, также подтвердила первая жена музыканта и заместитель худрука театра Анна Исаева в беседе с РЕН ТВ. Она также назвала Романа «странным, психически нестабильным».

Сам Намин в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял, что Роман «всегда был отморозком и мерзким человеком» и «никогда не был ему родственником».