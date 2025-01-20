Соблазнил розами и водкой: в «запорожце» Гоши Куценко нашли тело женщины

В автомобиле известного актера Гоши Куценко в Москве нашли тело женщины. По предварительной информации, ее зарезал бездомный рецидивист, который без спроса жил в «запорожце» актера и приглашал туда женщин. Сам Гоша Куценко находится сейчас на съемках на Ставрополье. Что известно о преступлении – в материале «Газеты.Ru».

О том, что в автомобиле известного актера обнаружен труп изрезанной женщины, сообщил 20 января Life со ссылкой на SHOT. Машина была припаркована во дворе дома на Кутузовском проспекте.

По данным издания, труп в машине накануне утром заметили прохожие. Прибывшие на место эксперты-криминалисты установили, что смерть женщины наступила за несколько часов до обнаружения. В машине также обнаружили использованное средство контрацепции и бюстгальтер.

Подозреваемый — рецидивист

Погибшая, 36-летняя Дарья Ш., работала в студиях красоты, а последнее время обучала персонал в Ozon, сообщает Mash. По его данным, Дарья родилась в Камчатском крае в городе Вилючинске и была прописана в Тольятти Самарской области.

По подозрению в убийстве был задержан 30-летний рецидивист из Казани Альберт Абдуллин. Ранее он был судим за изнасилование, убийство, грабеж, кражу, угрозу убийством, оскорбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В прокуратуре Москвы подтвердили информацию о задержании подозреваемого, который дал признательные показания.

«По предварительным данным, телесные повреждения погибшей нанес мужчина 1994 г.р., после совместного распития спиртных напитков», — отмечается в сообщении ведомства.

Следственный комитет ходатайствует о заключении задержанного под стражу, ему предъявлено обвинение. Убийство произошло в ночь на 19 января, уточнил Telegram-канал «Столичный СК». По данным Telegram-канала Baza, мужчина познакомился со своей жертвой на Киевском вокзале. Издание утверждает, что

задержанный соблазнил женщину бутылкой водки и двумя розами,

после употребления алкоголя у него возник конфликт с женщиной. Цветы также были найдены неподалеку. По данным Следкома, убийца нанес своей жертве не менее 12 ударов ножом.

На опубликованных прокуратурой кадрах видно, что автомобиль ЗАЗ-968 «запорожец» голубого цвета был припаркован в арке дома рядом с решетчатыми воротами и накрыт чехлом. На месте убийства были обнаружены распитая бутылка, две розы и тычковый нож, который, предположительно, и стал орудием преступления.

Гоша Куценко не запер свой «запорожец», поставив его на стоянку, следов взлома на дверях не обнаружено, уточняет SHOT.

Убийца ночевал в машине не менее недели. Само преступление произошло около расположенного неподалеку медицинского центра, а потом подозреваемый оттащил тело в машину. По предварительным данным, Абдуллин водил в этот автомобиль и других женщин.

Ностальгический автомобиль

Актер Гоша Куценко приобрел «запорожец» в 2019 году в память о своем родном городе Запорожье и регулярно ездил на нем по Москве. Голубой цвет он выбрал как неагрессивный и вызывающий улыбку у других водителей на дорогах.

По данным Mash, автомобиль не эксплуатировался в течение двух лет.

Автомобиль актера был тюнингован: автомобиль базируется на шасси Kia Rio, на которое смонтировали кузов «запорожца». В машине есть кондиционер и автоматическая коробка передач. Колеса «запорожца» также отличаются от штатных для ЗАЗ-968. Сам Гоша Куценко узнал об убийстве, находясь на съемках в Ставропольском крае.

«Узнал эту новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей», — прокомментировал случившееся актер.

«Запорожец» с места происшествия эвакуировали на спецстоянку, машина проходит как вещественное доказательство по делу. Криминалисты тщательно изучат автомобиль, соберут отпечатки пальцев и другие следы. Автовладельца следователи обязаны допросить в качестве свидетеля.

По данным Baza, следователи уже пытаются вызвать Гошу Куценко на допрос, но он сообщил, что находится не в Москве.