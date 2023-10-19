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Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына, убившего свою бабушку и брата

Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего свою бабушку и брата

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян) заявил «Газете.Ru», что его приемный сын Роман, убивший тещу и родного сына музыканта, «всегда был отморозком». Артист подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — сказал он.

19 октября стало известно, что в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвых сына и 85-летнюю тещу легенды русского рока — основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина. Полину Ткаченко убили ударом в грудь, а у Артема Микояна были множественные колото-резаные раны по всему телу. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Как писал Shot, подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам – им оказался приемный сын Намина Роман Микоян. По данным канала, на допросе он признался, что не выдержал критики от родственников в свой адрес и поэтому убил их. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина в розыске предложил полиции заплатить ему за информацию о его местонахождении.

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