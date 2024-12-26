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Стало известно число участников российского аналога «Евровидения»

Лавров заявил, что в участии в «Интервидении» заинтересованы более 25 стран
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Илья Питалев/РИА Новости

В участии в международном конкурсе песни «Интервидение» выразили заинтересованность более 25 стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Примерное число участников российского аналога «Евровидения» он назвал в интервью российским и зарубежным СМИ, пишет ТАСС.

«В следующем году у нас будет новая возможность приложить совместные усилия к развитию многостороннего взаимодействия, мы проводим в сентябре 2025 года международный конкурс песни «Интервидение», для участия в котором уже выразили свою заинтересованность более 25 стран, в том числе ряд стран Латинской Америки», — уточнил он.

В России, продолжил Лавров, готовы приветствовать туристов из латиноамериканских стран, показывать им Москву и Петербург, Байкал, Камчатку, Сочи, Суздаль, Алтай, живописные места и исторические памятники.

Он также предложил участникам будущего «Интервидения» прокатиться по Транссибирской железнодорожной магистрали сквозь всю Россию до Тихого океана и посмотреть ее одним общим взглядом.

Cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года, свое участие в нем уже подтвердили около 20 стран.

Ранее Полина Гагарина оценила шансы российского аналога «Евровидения» на успех.

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