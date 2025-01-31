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У 89-летнего Василия Ливанова обнаружили серьезное заболевание

SHOT: Василию Ливанову диагностировали поражение тканей межпозвоночных дисков
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Антон Белицкий/РИА Новости

У актера Василия Ливанова обнаружили новое заболевание. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, народному артисту РСФСР диагностировали поражение тканей межпозвоночных дисков. Недуг, поясняет SHOT, сопровождается болями, слабостью и мышечной атрофией.

29 января стало известно о госпитализации 89-летнего Василия Ливанова. Его супруга Елена рассказывала, что актер попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Она опровергала информацию о том, что артист находился в реанимации.

Согласно информации SHOT, у Василия Ливанова также плохие анализы. Врачи делают все возможное для стабилизации его состояния.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

15 ноября 2024 года Василий Ливанов выписался из больницы после госпитализации с язвой желудка с кровотечением. По данным СМИ, врачи собирались продолжить лечение, однако актер настоял на выписке.

Ранее комик Азамат Мусагалив признался, что страдал от бронхиальной астмы в детстве.

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