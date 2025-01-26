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Жена Ливанова подтвердила госпитализацию актера

Жена Ливанова опровергла, что муж попал в больницу из-за расстройства кровообращения
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Антон Белицкий/РИА Новости

Жена Василия Ливанова Елена подтвердила в беседе с aif.ru, что супруга госпитализировали.

Ливанова опровергла, что актер попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Она также назвала неправдой, что актер находился в реанимации. Супруга знаменитости не стала раскрывать подробности его госпитализации.

«У Василия Борисовича уже возраст такой. Произошел с ним непредвиденный случай», — отметила жена актера.

По словам Ливановой, артист находится в обычной палате и чувствует себя хорошо.

26 января Telegram-канал Mash заявил, что Ливанову якобы диагностировали расстройство кровообращения головного мозга.

По утверждению издания, Ливанова отправили в реанимацию несколько дней назад. Артист чувствовал себя плохо и жаловался на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение. После улучшения состояния актера перевели в обычную палату.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее актриса Польских опровергла слухи о найденном у нее раке.

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