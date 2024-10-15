Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Ливанов находится дома с женой. Он проходит амбулаторное лечение.

12 октября Telegram-канал Mash писал, что Ливанова вывели из медикаментозной комы, в которую вводили из-за скопления жидкости в мозге. Состояние артиста расценивают как среднее. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи начали давать ему сильнодействующий антибиотик, так как есть угроза получения внутрибольничной инфекции.

13 октября старший сын Василия Ливанова Борис в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал новости о состоянии здоровья отца фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Он сообщил, что с актером «все хорошо», и посоветовал «не читать до обеда советских газет».

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили выписался из больницы.