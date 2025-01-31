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Азамат Мусагалив рассказал о тяжелом заболевании: «Был нетранспортабельный»

Комик Азамат Мусагалив признался, что страдал от бронхиальной астмы в детстве
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@azabraza1984/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Азамат Мусагалиев рассказал о тяжелом заболевании в детстве, из-за которого он по три-четыре месяца лежал в больнице в специальном боксе. Этой историей юморист поделился в рамках авторского проекта «А.М.» на VK-видео.

«Мне буквально нельзя было шевелиться, иначе обязательно была бессонная ночь, мама не спала. <…> Она [мать] все время находилась рядом со мной, потому что меня нельзя было оставить ни на какое количество времени, я был нетранспортабелен», — сообщил юморист.

По словам Мусагалиева, у него была диагностирована бронхиальная астма. Врачи не исключали, что он может не выжить.

Из-за тяжелого недуга, поделился комик, его официально признали инвалидом. Мусагалиев вспомнил, что даже хвастался своим удостоверением об инвалидности, поскольку оно выглядело, как полицейская «ксива».

Ежегодно юморист вместе с матерью проходил медкомиссию, на которой он, уже в более взрослом возрасте, самостоятельно вызывал у себя хрипы в легких. Он это делал для того, чтобы в семье был дополнительный источник дохода, так как его мать получала пенсию благодаря инвалидности ребенка.

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