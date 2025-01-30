Эксперт допустил, что украденный в Нидерландах золотой шлем могли переплавить

Украденный из музея Дренте в городе Ассен в Нидерландах 2400-летний золотой шлем Коцофенешти могли переплавить. Об этом пишет New York Post.

«Они, скорее всего, отправились за золотом, чтобы — я почти не осмеливаюсь произносить эти слова — расплавить его», — сказал нидерландский эксперт по искусству Артур Бранд.

Он подчеркнул, что шлем невозможно продать, поскольку артефакт известен во всем мире.

Древний шлем украли утром 25 января. Четыре злоумышленника взорвали двери музея Дренте, а затем за считанные минуты вынесли артефакт и еще три золотых браслета. Местная полиция расследует ограбление совместно с Интерполом.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть похищенные из музея Дренте «бесценные исторические артефакты» Румынии.

Княжеский шлем, датируемый 450 годом до нашей эры, был впервые обнаружен ребенком в маленькой румынской деревне в 1927 году. Первоначально он использовался как игрушка и горшок для кур, пока власти не узнали об этой исторической находке. Эксперты утверждают, что шлем является реликвией древней дакийской цивилизации и изображает нескольких мифологических существ и человека, держащего кинжал.

В ноябре прошлого года сообщалось, что после взрыва в галерее Ойстервейка (Нидерланды) были украдены две картины американского художника Энди Уорхола из серии «Правящие королевы». Так как картины не помещались в машину злоумышленников, с двух из них сняли рамы, а две оставили на месте преступления.

Ранее кладоискателя заподозрили в торговле похищенными золотыми монетами.