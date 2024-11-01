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Воры-подрывники похитили две картины Энди Уорхола в Нидерландах

В Остервейке похитили две работы художника Энди Уорхола

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Peter Dejong/AP

Две картины американского художника Энди Уорхола украдены после взрыва в галерее Ойстервейка (Нидерланды). Об этом сообщает голландское издание NOS.

Две картины Уорхола из серии «Правящие королевы» украли, а еще две оставили на улице, уточнил владелец галереи MPV Gallery Марк Пит Виссер.

По словам Виссера, работы в виде трафаретных отпечатков хранились в галерее для продажи на арт-ярмарке PAN Amsterdam, которая должна пройти с 24 ноября по 1 декабря.

В ночь на 1 ноября воры-подрывники устроили взрыв, после чего проникли в здание. Так как картины не помещались в машину злоумышленников, с двух из них сняли рамы, а две оставили на месте преступления, после чего скрылись. Галерея серьезно пострадала — входная дверь выбита, разрушено остекление.

Энди Уорхол создал работы «Правящие королевы» в 1980-х годах. Он изобразил четырех правящих королев того периода: голландскую Беатрикс, британскую Елизавета II, датскую Маргрете II и королеву Свазиленда Нтомби Твалу. Портреты Элизаветы и Маргрете забрали, двое других оказались на улице.

Отпечатки не являются редкими — Уорхол сделал много вариантов этих работ, однако все варианты пронумерованы, из-за чего их будет трудно продать, отметил владелец галереи.

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