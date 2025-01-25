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В Нидерландах похитили румынские ценности из музея

МИД Румынии: из музея в Нидерландах похищены румынские ценности
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Shutterstock

Неизвестные совершили вооруженное ограбление Музея Дренте в нидерландском Ассене, похитив ряд ценных экспонатов с румынской выставки «Дакия! Королевство золота и серебра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Румынии.

По данным ведомства, 25 января в музее произошел взрыв, предположительно, устроенный для проникновения в здание. Он привел к краже артефактов из дакийской сокровищницы.

«По предварительной оценке, целью взрыва было проникновение путем взлома в здание музея, где выставлены экспонаты из дакийского сокровища Румынии, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну провел срочную телефонную конференцию со своим нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом, подчеркнув исключительную культурно-историческую значимость похищенных экспонатов и обеспокоенность Румынии по поводу произошедшего.

Правоохранительные органы Нидерландов обратились за помощью к Интерполу. В настоящее время проводится расследование и инвентаризация оставшихся экспонатов.

До этого сообщалось, что Британский музей временно закрыл часть своих галерей из-за отключения ИТ-систем, устроенного недавно уволенным подрядчиком. Сейчас в музее ведется работа по восстановлению полноценной работы.

Ранее была названа самая популярная выставка Третьяковки.

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