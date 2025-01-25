В Нидерландах пообещали сделать все, чтобы вернуть похищенные из музея артефакты Румынии

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в соцсети X пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть похищенные из Музея Дренте «бесценные исторические артефакты» Румынии.

«Поговорил с моим румынским коллегой [Эмилем] Хурезяну, чтобы выразить свое потрясение в связи с кражей предметов из сокровищ Дакии из голландского музея», — написал Велдкамп.

Он добавил, что сейчас полиция расследует произошедшее.

25 января неизвестные совершили вооруженное ограбление Музея Дренте в нидерландском Ассене, похитив ряд ценных экспонатов с румынской выставки «Дакия! Королевство золота и серебра». По предварительной информации, для проникновения в здание злоумышленники устроили взрыв. Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну провел срочно созвонился с Вельдкампом. В телефонном разговоре он подчеркнул исключительную культурно-историческую значимость похищенных экспонатов и обеспокоенность Бухареста по поводу произошедшего. Правоохранительные органы Нидерландов обратились за помощью к Интерполу.

Ранее кладоискателя заподозрили в торговле похищенными золотыми монетами.