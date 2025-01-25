Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах пообещали сделать все, чтобы вернуть похищенные из музея артефакты Румынии

Глава МИД Нидерландов Велдкамп пообещал вернуть украденные румынские артефакты
close
Shutterstock

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в соцсети X пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть похищенные из Музея Дренте «бесценные исторические артефакты» Румынии.

«Поговорил с моим румынским коллегой [Эмилем] Хурезяну, чтобы выразить свое потрясение в связи с кражей предметов из сокровищ Дакии из голландского музея», — написал Велдкамп.

Он добавил, что сейчас полиция расследует произошедшее.

25 января неизвестные совершили вооруженное ограбление Музея Дренте в нидерландском Ассене, похитив ряд ценных экспонатов с румынской выставки «Дакия! Королевство золота и серебра». По предварительной информации, для проникновения в здание злоумышленники устроили взрыв. Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну провел срочно созвонился с Вельдкампом. В телефонном разговоре он подчеркнул исключительную культурно-историческую значимость похищенных экспонатов и обеспокоенность Бухареста по поводу произошедшего. Правоохранительные органы Нидерландов обратились за помощью к Интерполу.

Ранее кладоискателя заподозрили в торговле похищенными золотыми монетами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами