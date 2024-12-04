Найдены золотые монеты на миллионы долларов, похищенные с затонувших парусников

Американского искателя сокровищ Эрика Шмитта подозревают в торговле золотыми монетами, которые были украдены с затонувших парусников. Об этом сообщает CBS News.

На протяжении многих лет Шмитт занимался поисками сокровищ у берегов Флориды, где находятся останки испанского флота, ввозившего в Европу драгоценные металлы и камни. В 1715 году 11 судов потерпели кораблекрушение во время мощного шторма. Спустя многие годы их обломки были обнаружены, но извлечь содержимое не удалось. Кладоискатели продолжают находить золото и серебро в этих опасных водах.

В 2015 году родственникам Шмитта удалось поднять со дна 101 золотую монету, стоимость которых оценивалась в $4,5 миллиона. Несмотря на то что законы Флориды обязывают делить 20% находок с государственными музеями, Шмитт решил скрыть 50 монет и попытался продать их на черном рынке.

Правоохранительные органы собрали доказательства множества незаконных сделок, которые кладоискатель осуществил в 2023 и 2024 годах. В ходе обысков у покупателей было конфисковано 37 монет, в том числе пять, приобретенных представителем аукционного дома, который не знал о том, что они не были задекларированы. По состоянию на сегодня продолжаются поиски еще 13 монет.

Накануне в Англии строители нашли клад старинных римских монет стоимостью около $120 тысяч.

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