Стало известно о состоянии 89-летнего Василия Ливанова после госпитализации

К актеру Василию Ливанову дважды вызывали ревматолога в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации СМИ, врач приходил к артисту для консультации. Других деталей о состоянии Ливанова не сообщается.

Накануне супруга Василия Ливанова Елена подтвердила его госпитализацию. Она поясняла, что актер попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Также Елена опровергала информацию о том, что Ливанов находился в реанимации.

26 января Mash заявлял, что Ливанов якобы попал в реанимацию с расстройством кровообращения головного мозга. Telegram-канал заявлял, что артист попал в больницу, поскольку жаловался на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее сообщалось, что бас-гитарист «Непары» едва не потерял сознание на концерте.