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У Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга

Mash: актеру Ливанову диагностировали расстройство кровообращения головного мозга
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Владимир Песня/РИА Новости

Актеру Василию Ливанову диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ливанова отправили в реанимацию несколько дней назад. Артист чувствовал себя плохо и жаловался на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение. После улучшения состояния актера перевели в обычную палату.

19 января Telegram-канал Mash сообщил, что у Василия Ливанова резко ухудшилось здоровье.

По данным издания, Ливанову якобы диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Как отмечает Mash, она возникает вследствие долгого приема лекарств. Организм приспосабливается к медикаментозному лечению, так что тот перестает действовать.

В этот же день жена Василия Ливанова Елена опровергла слухи об ухудшении здоровья артиста. Она рассказала, что с супругом все хорошо. Артист находился дома.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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