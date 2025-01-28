Бас-гитарист «Непары» едва не потерял сознание на концерте

Солист группы «Непара» Александр Шоуа сообщил, что бас-гитаристу стало плохо во время недавнего концерта коллектива в клубе «Мумий Тролль» в Москве. Его слова передает «СтарХит».

По словам Шоуа, музыканты «страдали» на протяжении всего выступления, поскольку в зале было трудно дышать из-за большого количества слушателей и исходящего от экранов жара.

«У басиста в конце концов сильно закружилась голова, он не смог продолжать выступление. Если бы он не ушел за кулисы, то, вероятно, потерял бы сознание», — заявил певец.

Шоуа отметил, что затем музыканта осмотрели врачи, которые дежурили на площадке. Лидер коллектива решил не отменять концерт из-за инцидента, а стал аккомпанировать себе сам.

По данным издания «СтарХит», инцидент произошел, поскольку на концерт «Непары» было продано на 200 билетов больше, чем вмещает в себя площадка клуба. Организаторам выступления пришлось сузить сцену, чтобы все зрители смогли попасть на концерт.

Группа «Непара» распалась в 2018 году. В декабре прошлого года сообщалось, что экс-солисты коллектива Александр Шоуа и Виктория Талышинская готовы воссоединиться на новогодние корпоративы. В беседе со «СтарХит» Шоуа заявил, что группа работала весь январь.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем.