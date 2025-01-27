Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистке «Блестящих» не могут поставить диагноз: «Руки болят и немеют»

Певица Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем
close
olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не смогла избавиться от болей в руках, несмотря на обращение в больницу.

«Так и не поставили диагноз. Руки болят и немеют», — заявила экс-солистка «Блестящих».

В ноябре 2024 года Орлова жаловалась в личном блоге, что у нее сводит руки при разгибании, а также немеют ноги по ночам. Певица рассказывала, что обратилась за помощью к медикам, чтобы выяснить причину болей. Но потом артистка перестала публично говорить о своем состоянии, пока у нее вновь не спросили об этом подписчики.

В конце декабря Орлова перенесла операцию. Артистке заменили хрусталик на одном глазу. По словам исполнительницы, она решилась на эту операцию, поскольку ей запретили делать лазерную коррекцию из-за «особенностей». От проблемы со зрением, отмечала звезда, она страдала всю жизнь.

6 февраля 2023 года Ольга Орлова родила девочку Анну от бизнесмена по имени Валерий. Звезда отмечала, что впервые встретилась с будущим супругом, который на 10 лет старше, в ресторане в Москве и несколько месяцев присматривалась к нему. После двух лет отношений пара поженилась. В декабре 2021 года Орлова публично призналась, что вышла замуж, однако артистка по-прежнему скрывает фамилию супруга.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова раскрыла дату свадьбы 19-летней дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами