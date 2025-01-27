Экс-солистке «Блестящих» не могут поставить диагноз: «Руки болят и немеют»

Певица Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не смогла избавиться от болей в руках, несмотря на обращение в больницу.

«Так и не поставили диагноз. Руки болят и немеют», — заявила экс-солистка «Блестящих».

В ноябре 2024 года Орлова жаловалась в личном блоге, что у нее сводит руки при разгибании, а также немеют ноги по ночам. Певица рассказывала, что обратилась за помощью к медикам, чтобы выяснить причину болей. Но потом артистка перестала публично говорить о своем состоянии, пока у нее вновь не спросили об этом подписчики.

В конце декабря Орлова перенесла операцию. Артистке заменили хрусталик на одном глазу. По словам исполнительницы, она решилась на эту операцию, поскольку ей запретили делать лазерную коррекцию из-за «особенностей». От проблемы со зрением, отмечала звезда, она страдала всю жизнь.

6 февраля 2023 года Ольга Орлова родила девочку Анну от бизнесмена по имени Валерий. Звезда отмечала, что впервые встретилась с будущим супругом, который на 10 лет старше, в ресторане в Москве и несколько месяцев присматривалась к нему. После двух лет отношений пара поженилась. В декабре 2021 года Орлова публично призналась, что вышла замуж, однако артистка по-прежнему скрывает фамилию супруга.

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