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Против Моргенштерна возбудили уголовное дело в России

СК России обвинил рэпера Моргенштерна в уклонении от обязанностей иноагента
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Телеграм-канал MORGENSHTERN

Следственный комитет России (СК) предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Моргенштерн, считает следствие, нарушил часть 2 статьи 330.1 УК РФ. По этой статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил ТАСС эту информацию, но не признал вину своего подзащитного.

«Мы считаем включение Моргенштерна в реестр иностранных агентов незаконным и необоснованным», — заявил защитник.

По словам Жорина, Минюст РФ ссылался на статью 2.1 272-ФЗ, когда включал рэпера в реестр иноагентов. Адвокат подчеркнул, что она утратила силу еще 1 декабря 2022 года.

«При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — добавил Жорин.

Накануне рэпер Алишер Моргенштерн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты. 17 января музыкант начал лечение в реабилитационной клинике.

Ранее сообщалось, что с фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 млн рублей.

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