СМИ раскрыли психиатрический диагноз 26-летнего Моргенштерна

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) диагностировали биполярное расстройство и тяжелую депрессию без психотических симптомов. Об этом заявляет Super.ru со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции медицинское заключение артиста.

Согласно документу, Моргенштерн обратился за помощью к психиатру в одну из частных клиник Израиля 8 октября 2024 года. Он жаловался на депрессивное состояние, тоску до нежелания жить, страх контакта с окружающими, нервные срывы, ангедонию — потерю интереса к любимым до этого занятиям, и ряд других симптомов.

«Примерно полгода назад в течение двух месяцев [Моргенштерн] находился в маниакальном состоянии, которое проявлялось не только измененным аффектом, но и бредовыми мыслями из спектра идей величия, к которым в дальнейшем присоединились некие параноидные идеи», — сказано в заключении врача-психиатра.

В документе сказано, что рэпер не может определить момент, когда у него начались первые симптомы заболевания. В то время, подчеркивается в заключении, он употреблял наркотики и алкоголь. Моргенштерн сообщил врачу, что давно отказался от наркотических веществ, а от алкоголя — за неделю до приема.

17 января Моргенштерн планирует начать лечение в реабилитационной клинике. Он раскрывал, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем.

8 января стало известно, что пьяный Моргенштерн упал на зрителей во время выступления в Куршевеле. На корпоративе рэпер выступал с бокалом алкогольного напитка в руках и сигаретой.

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