Суд арестовал имущество Алишера Моргенштерна

Суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По решению суда артисту запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

17 января стало известно, что Следственный комитет России предъявил Моргенштерну обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. Следствие считает, что артист нарушил часть 2 статьи 330.1 УК РФ. По этой статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

В прокуратуре сообщили, что дело против Моргенштерна находится на контроле ведомства.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что СК подошел к возбуждению дела против рэпера формально. Он указал на то, что действительно есть статья УК РФ, в которой сказано, что если человек более двух раз привлекался к административной ответственности, то можно говорить о составе преступления.

Ранее Моргенштерн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.