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Айза раскрыла свой вес после ковида

Блогерша Айза заявила, что весит 47 кг после ковида
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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что похудела после того, как переболела COVID-19.

Айза рассказала, что весит 47-48 килограмм при росте 162 сантиметра. 20 января блогерша заболела коронавирусной инфекцией. Она жаловалась, что провела первый день с болезнью «как в кошмарном сне».

В апреле 2024-го Айза рассказывала, что весила 49,9 кг. Как уточнила уточнила, данный вес для нее маленький. Она объясняла, что из-за стресса и болезни не может заниматься спортом и наращивать мышцы.

В марте Айза призналась, что стала менее агрессивной и более активной после отказа от сладкого. Она отметила, что стала немного худее, и у нее сошли отеки с лица. Блогерша заявила, что у нее есть зависимость от сахара. Она сравнила этот продукт с наркотиком. По ее словам, при употреблении сахара выделяются те же гормоны, что и под некоторыми запрещенными веществами.

Айза воспитывает двух сыновей от разных браков. Старший сын Сэм родился в союзе блогерши с рэпером Гуфом. Второй появился на свет от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Ранее Айза рассказала о состоянии Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) во время концерта на Бали.

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