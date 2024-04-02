Айза обрадовалась набранному весу

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что весит 49,9 кг.

Айза поправилась на два килограмма и обрадовалась этому.

«Еху!» — написала блогерша.

Айза уточнила, что данный вес для нее маленький. Она объяснила, что из-за стресса и болезни не может заниматься спортом и наращивать мышцы.

«Без спорта мышцы худеют, а я на нервах и с болезнью ни есть, ни заниматься не могу», — поделилась бизнесвумен.

В марте Айза призналась, что стала менее агрессивной и более активной после отказа от сладкого. Она отметила, что стала немного худее, и у нее сошли отеки с лица. Блогерша заявила, что у нее есть зависимость от сахара. Она сравнила этот продукт с наркотиком. По ее словам, при употреблении сахара выделяются те же гормоны, что и под некоторыми запрещенными веществами.

В феврале Айза сообщила, что планирует сделать пластику груди. Блогерша пройдет хирургическую процедуру по уменьшению и подтяжке груди без использования имплантов. Она также хочет сделать коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций.

Ранее бывшая жена Гуфа пожаловалась на трудности воспитания ребенка без отца.