Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айза рассказала о своей зависимости от сахара

Блогерша Айза заявила, что стала менее агрессивной после отказа от сладкого

close
100%
aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай похвасталась в Telegram-канале, что уже пять дней не употреляет сахар.

Айза призналась, что стала менее агрессивной и более активной после отказа от сладкого. Блогерша рассказала, что сделала генеральную уборку и полтора часа потренировались в спортзале, чем сожгла 600 калорий.

Айза отметила, что она стала немного худее, и у нее сошли отеки с лица. Блогерша призналась, что у нее есть зависимость от сахара. Она сравнила этот продукт с наркотиком. По ее словам, при употреблении сахара выделяются те же гормоны, что и под некоторыми запрещенными веществами.

«А я не хочу ни от чего зависеть. Поэтому и бросаю», — поделилась бизнесвумен.

В феврале Айза сообщила, что планирует сделать пластику груди. Блогерша пройдет хирургическую процедуру по уменьшению и подтяжке груди без использования имплантов. Она также хочет сделать коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций. Блогерша объяснила, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения.

Ранее Айза пристыдила Macan за слова о девушках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами