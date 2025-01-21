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Бывшая жена Гуфа сообщила о тяжелой болезни: «Как в кошмарном сне»

Блогерша Айза заявила, что заболела коронавирусной инфекцией
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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в своем Telegram-канале, что заболела коронавирусной инфекцией.

«Я весь день провела как в кошмарном сне. Буду лечиться», — написала знаменитость 20 января.

Уже к утру следующего дня блогерша призналась, что чувствует себя лучше. Она порадовалась, что вчерашний день остался позади. Знаменитость призналась, что не выдержит подобного состояния во второй раз.

Также Айза опубликовала фото, на котором изображен положительный результат экспресс-теста на коронавирусную инфекцию.

Айза воспитывает двух сыновей от разных браков. Старший сын Сэм родился в союзе блогерши с рэпером Гуфом. Второй появился на свет от бизнесмена Дмитрия Анохина. Бизнесвумен поддерживает дружеские отношения с обоими экс-супругами.

В конце декабря 2024 года Айза-Лилуна Ай сообщила, что ее обокрали на Бали. В беседе с изданием Super.ru знаменитость пояснила, что у нее украли $31 тыс. (примерно 3 млн рублей. — прим. «Газеты.Ru») с банковской карты. Мошенники просто списали деньги со счета под видом покупки с какого-то сайта.

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