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Айза рассказала о состоянии Моргенштерна во время концерта на Бали: «Хочет домой»

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что Моргенштерн был трезвым в Пхукете
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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что посетила концерт рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Пхукете.

По словам Айзы, она пришла на концерт, чтобы побыть с друзьями и отвлечься от работы и домашних дел. Она отметила, что Моргенштерн выступал хорошо и был трезвым. Как уточнила блогерша, было видно, что рэперу «не очень хорошо», но тот старался отрабатывать концерт.

«Из всего выступления я поняла одно: он очень хочет домой. Разлука с домом — сильнейшая и страшная рана для него… Мне жаль, что так. Мне вообще сильно жаль, что все так тупо происходит… Желаю ему здоровья и не останавливаться в борьбе с зависимостью», — поделилась бизнесвумен.

5 января Моргенштерн сообщал о намерении начать лечение в реабилитационной клинике 17 января. Перед отъездом в рехаб у рэпера были запланированы только три концерта: 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января в Пхукете.

8 января Telegram-канал SHOT заявил, что Алишер выступил в состоянии алкогольного опьянения на своем корпоративе в Куршевеле.

Ранее внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе.

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