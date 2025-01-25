Приставы взыщут с Акунина штраф за нарушение закона об иноагентах

Приставы возбудили производство о взыскании штрафа в 50 тысяч рублей с Акунина

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о принудительном взыскании с писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенного за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

В них говорится, что исполнительное производство было открыто на основании акта Таганского суда Москвы по делу об административном правонарушении в конце прошлого года.

В декабре Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности писателя за нарушение закона об иноагентах. Ему назначили штраф в размере 45 тыс. рублей.

В августе Акунин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей по закону об иноагентах.

В январе 2024 года Минюст РФ признал писателя иноагентом. А в декабре 2023 года его внесли в реестр экстремистов и террористов.

Против Акунина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК («Публичное оправдание терроризма») и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК («Распространение заведомо ложной информации об армии России»).

Ранее Акунин заявил, что обстрелы Крыма ракетами не вызывают у него протеста.