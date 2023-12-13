Акунин равнодушно отнесся к ракетным ударам по Крыму

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заявил пранкерам, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Первую часть пранка опубликовали в Telegram-канале «Вован и Лексус».

Беседу с писателем записал актер, представившийся президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Акунина спросили, как он относится к тому, что Украина наносит ракетные удары по Крыму, в том числе по гражданской инфраструктуре.

«Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем», — заявил Акунин, добавив, что эти удары являются обоснованными.

Главной проблемой Украины в конфликте с Россией Акунин «Зеленскому» назвал слабость украинской пропаганды, которая должна агитировать российских солдат дезертировать.

До этого писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ.