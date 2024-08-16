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Акунина признали виновным в нарушении деятельности иноагента

Писателя Бориса Акунина арестовали на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах

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Alexander Zemlianichenko/AP

Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Его признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Писателю назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

18 декабря прошлого года Акунин был внесен в реестр экстремистов и террористов.

15 декабря писатель попрощался с российскими читателями. Это произошло после сообщений о том, что его книги сняли с продажи на территории России. Тогда сразу четыре книжные сети приостановили продажи произведений Акунина. Одна из них обосновала решение высказываниями писателя, которые получили широкую огласку в СМИ.

В январе текущего года Минюст РФ признал писателя Бориса Акунина иноагентом.

Ранее в Госдуме оценили идею пригласить Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на корпоратив в Россию.

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