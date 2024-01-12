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Минюст признал журнал «Холод» и писателя Акунина иноагентами

Минюст РФ признал писателя Бориса Акунина* и издание «Холод» иноагентами

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Владимир Песня/РИА Новости

Минюст РФ внес новые имена в список иноагентов, в их числе интернет-издание «Холод» и писатель Григорий Чхартишвили (признан в РФ иностранным агентом) (один из псевдонимов — Борис Акунин). Информация об этом опубликована на сайте министерства.

«12 января 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Куршин, А.В. Минкин, А.С. Соколов, Г.Ш. Чхартишвили, а также интернет-издание «Холод», — говорится на сайте ведомства.

Речь идет о военном блогере, авторе Telegram-канала Moscow Calling Андрее Куршине (признан в РФ иностранным агентом), журналисте, обозревателе «Новой газеты» Александре Минкине (признан в РФ иностранным агентом) и бывшем муниципальном депутате из Марий Эл Антоне Соколове (признан в РФ иностранным агентом).

До этого в издательстве «Захаров» сообщили, что книги писателя Бориса Акунина отдали на экспертизу после изъятия. В Российском академическом молодежном театре прекратили прокат спектаклей по произведениям писателя Бориса Акунина из-за его «высказываний».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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