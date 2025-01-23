Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На бильярдную Якубовича подали в суд за «неосновательное обогащение»

«Звездач»: против бильярдной Якубовича подали иск на сумму свыше 200 тыс. рублей
close
chbdchbdchbd/YouTube

На компанию «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°» Леонида Якубовича подали в суд с иском на сумму свыше 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Истец, пояснил канал, обвинил фирму телеведущего в «неосновательном обогащении в рамках заключенного ранее договора аренды недвижимости». Общая сумма исковых требований составила 219 тыс. 370 рублей.

Другие детали судебного разбирательства неизвестны.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°» Якубовича занимается производством мебели для игры в бильярд. Ведущий программы «Поле чудес» входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°»». Ему принадлежат 24% акций компании. В 2023 году фирма выручила 6,9 млн рублей.

В марте того же года Леонид Якубович опровергал распространившийся слух о том, что у него есть два личных самолета и вертолет. По словам телеведущего, он летает в Белоруссию на Ми-2 летчика Николая Мочанского, который владеет аэроклубом в Минске.

Также Якубович раскрывал, что у него в собственности находится лишь один загородный дом.

Ранее стало известно, что актера «Тайн следствия» госпитализировали в реанимацию с судорогами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами