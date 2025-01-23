На бильярдную Якубовича подали в суд за «неосновательное обогащение»

На компанию «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°» Леонида Якубовича подали в суд с иском на сумму свыше 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Истец, пояснил канал, обвинил фирму телеведущего в «неосновательном обогащении в рамках заключенного ранее договора аренды недвижимости». Общая сумма исковых требований составила 219 тыс. 370 рублей.

Другие детали судебного разбирательства неизвестны.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°» Якубовича занимается производством мебели для игры в бильярд. Ведущий программы «Поле чудес» входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°»». Ему принадлежат 24% акций компании. В 2023 году фирма выручила 6,9 млн рублей.

В марте того же года Леонид Якубович опровергал распространившийся слух о том, что у него есть два личных самолета и вертолет. По словам телеведущего, он летает в Белоруссию на Ми-2 летчика Николая Мочанского, который владеет аэроклубом в Минске.

Также Якубович раскрывал, что у него в собственности находится лишь один загородный дом.

Ранее стало известно, что актера «Тайн следствия» госпитализировали в реанимацию с судорогами.