Стало известно, когда Блиновской огласят срок за неуплату налогов и отмывание денег

Гособвинение запросит срок для блогерши Елены Блиновской 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Прения сторон, если все будут готовы, планируется провести 13 февраля», — сказано в судебном решении.

Накануне стало известно, что Савеловский суд Москвы продлил арест «королеве марафонов» Елене Блиновской до 2 мая.

«Продлить обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 мая», — сказала судья Анна Козлова.

16 января Блиновская на суде полностью признала вину в неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, она заявила, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания.

13 ноября 2024 года суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ее общий долг перед государством на тот момент составлял более 1 млрд 170 млн рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга запретил четыре песни Молодого Калуги после обращения Мизулиной.