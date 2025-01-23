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Суд запретил песни Молодого Калуги за пропаганду «привлекательности асоциального образа жизни»

Суд Петербурга запретил четыре песни Молодого Калуги после обращения Мизулиной
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HOODMONEY/YouTube

Василеостровский суд Санкт-Петербурга запретил к распространению четыре песни рэпера Молодого Калуги (он же — Михаил Калугин) за пропаганду «привлекательности асоциального образа жизни». Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, прокуратура обратила внимание на творчество Калугина после обращения главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Общественница призывала запретить к распространению среди несовершеннолетних треки «Больше», «Джип», «Марафет» и «Narko-9» музыканта.

Затем, утверждает «Осторожно, новости», петербургская академия постдипломного педагогического образования провела экспертизу текстов песен Молодого Калуги — и выявила нарушения. Согласно мнению экспертов, музыкант в своих треках побуждал несовершеннолетних к употреблению алкоголя, оправдывал насилие, пропагандировал насилие, деструктивный образ жизни и наркотики. По данным Telegram-канала, суд запретил тексты песен рэпера на Genius и Azlyrics и одну композицию на Soundcloud.

Летом 2024 года сообщалось, что Михаила Калугина задержали в Москве из-за драки. Ему грозило уголовное дело из-за инцидента.

Ранее сообщалось, что Петросян снова судится с дочерью из-за московской квартиры.

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