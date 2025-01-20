Анна Михалкова пытается выгнать Тимофея Трибунцева из квартиры

Онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM 1 февраля представят сатирическую комедию «Дорогой родственник» режиссера Анны Пармас («Нереалити», «Исправление и наказание», «Давай разведемся!»). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба KION.

По сюжету на пути у женщин из большой семьи, мечтающей о покупке отдельного жилья и продаже большой квартиры, встает родственник с алкогольной зависимостью и рушит все их планы. Дима ушел из семьи несколько лет назад, злоупотребляет алкоголем и выписываться не собирается. Женщины решают устранить алкоголика и намерены выгонять его самыми изощренными методами.

Семьи Громовых и Тихоходовых, долгое время проведя в одной квартире, устали друг от друга, но, сражаясь с Димой, они начинают по-настоящему сближаться — героини проявят и лучшие, и худшие черты.

В главных ролях снялись Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев, уже работавшие в дуэте в сериале Анны Пармас «Исправление и наказание». Также на экране появятся Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин — младший.

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