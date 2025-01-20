Пореченков и Табаков перенесутся на 100 лет назад в «Купцах и детях»

Костюмная комедия «Купцы и дети» с актерами Пореченковым и Табаковым выйдет на ТВ

Премьера 12-серийной костюмной комедии «Купцы и дети» с актерами Михаилом Пореченковым и Павлом Табаковым состоится 20 января, в 20:00 на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

«Купцы и дети» — это праздничная комедия, действие которой происходит в 1910 году в семье патриархального купца Федора Ивановича Намолина (Пореченков), его жены Марфы Сергеевны (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Табаков), который пытается сделать так, чтобы семья и страна жили по-новому, но его попытки приводят только к комичным ситуациям и острым конфликтам.

«Наш сериал — это история про семью, про любовь, про столкновение взглядов, которое актуально и сейчас. Да, время другое, но суть та же — родители хотят добра детям, а дети ищут свой путь. Все это подано с юмором, легкостью, без пошлости, с добрым посылом», — говорит Пореченков.

По словам Табакова, в юности он был похож на Костика.

«Сейчас его наивность не совсем мне присуща. Чем взрослее мы становимся, тем ярче понимаем, что изменить что-либо, имея одну лишь идею, не получится», — констатирует он.

Также в сериале ТНТ и Good Story Media снялись Дмитрий Белоцерковский, Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Алексей Розин, Сергей Сафронов, Виктория Клинкова и другие. В роли рассказчика истории выступил Сергей Бурунов.

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