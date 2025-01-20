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Режиссер Гарри Поттера хотел бы видеть звезду «Острых козырьков» в роли Волан-де-Морта

Режиссер Коламбус хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта
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Protagonist Pictures/Global Look Press

Режиссер двух фильмов о волшебнике Гарри Поттере Крис Коламбус признался, что хотел бы видеть звезду «Острых козырьков» Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта в сериале HBO. Его цитирует People.

66-летний режиссер счел идею снять по «Гарри Поттеру» сериал потрясающей.

«При создании фильма существуют определенные ограничения. Наш фильм длился два часа 40 минут, второй около того», — говорит он о своих картинах «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года и «Гарри Поттер и тайная комната» 2002 года.

Коламбус также оценил фанатские просьбы взять 48-летнего Киллиана Мерфи на роль антагониста Волан-де-Морта, которого раньше играл Рэйф Файнс.

«Ну, Киллиан — один из моих любимых актеров, так что это было бы потрясающе», — сказал он об идее пригласить к участию актера.

Накануне сообщалось, что фанаты спасают сгоревшее кафе, где Роулинг писала «Гарри Поттера».

Ранее стало известно, что съемки сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года.

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