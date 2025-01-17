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«Ночь музеев» в 2025 году посвятят героям

Глава Минкульта Любимова: акцию «Ночь музеев» в 2025 году посвятят теме «Герои»
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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В 2025 году Всероссийскую акцию «Ночь музеев» посвятят теме «Герои» в честь Года защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

По ее словам, Минкульт РФ поддержал предложение Петербургского музейного сообщества о том, акция «Ночь музеев» прошла именно с этой темой.

Любимова добавила, что тема «Герои» имеет важное значение для сохранения исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России, а также формирования чувства гордости за свою страну и ее достижения.

Глава Минкульта не сомневается, что тема «Герои» найдет отклик у музейного сообщества из разных уголков России.

«Ведь у каждого региона есть свои герои и памятные страницы истории как Великой Отечественной войны, так и других значимых для страны событий. Мы вновь обратимся к героическим страницам прошлого, вспомним доблестные подвиги нашего народа в разные исторические периоды, услышим истории о героях и истории героев, рассказанные ими самими», — говорит министр.

Любимова добавила, что в рамках заданной темы музеи смогут подготовить разнообразные по формату и содержанию мероприятия: выставки, лекции, мастер-классы и другие.

Накануне к «Ночи искусств» ведущие российские музеи выпустили эксклюзивные лекции.

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