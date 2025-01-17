Путин оценил песни Игоря Николаева

Путин поздравил с юбилеем Игоря Николаева и назвал песни композитора замечательными

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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения певца и композитора Игоря Николаева. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении к Николаеву глава государства оценил песни артиста.

«Вас знают как талантливого композитора, поэта и исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека. Ваши замечательные, не стареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», — написал Путин.

Президент пожелал композитору крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов.

Игорь Николаев 17 января отмечает 65-летие. Он автор хитов «Желтые тюльпаны», «Котенок», «Маленькая страна», выпустил альбомы «Королевство Кривых Зеркал», «Мисс Разлука», «Миллион красивых женщин» и другие. Как начинался его путь к славе и чем музыкант живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Проскурякова публично обратилась к Николаеву после слухов о разладе в отношениях.